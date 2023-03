Qué partidazos: Así quedaron los octavos de final de Champions League

Este viernes 17 de marzo, en la sede de la UEFA, se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Champions League 2022-23, en donde de paso se delimitó el camino de los clubes de cara a la semifinal.

La expectativa pasaba sobre todo por los rivales de Real Madrid, Manchester City y Bayern Múnich, que son los tres principales candidatos a llevarse el trofeo.

UEFA Champions League: así se jugarán los cuartos de final

Real Madrid vs Chelsea

Inter de Milán vs Benfica

Manchester City vs Bayern Múnich

AC Milán vs Nápoles

El primer equipo mencionado disputará la ida en condición de local.

Ya en semifinales, el ganador de la serie Inter vs Benfica ante el vencedor de Milán vs Nápoles. Asimismo, el que gane en Madrid vs Chelsea se medirá con el que triunfe en City vs Bayern.

¿Cuándo serán los partidos de cuartos de final de la Champions League?

Además, se concluyó que los partidos de ida de los cuartos de final se jugarán entre el 11 y 12 de abril; mientras que la vuelta se efectuará el martes 18 y miércoles 19 del mismo mes.

Consecuentemente, la llamada a ser la llave más pareja de la próxima instancia del torneo continental será Manchester City vs Bayern Múnich; mientras que en las restantes, los favoritos son Real Madrid, Inter de Milán y Nápoles.

Cabe recordar que para esta edición de la Champions League, la final tendrá cumplimiento en el estadio Olímpico Atatürk de Estambul (Turquía) el sábado 10 de junio de 2023.