Quedó en libertad el hincha que agredió al jugador Daniel Cataño en Ibagué

El joven Alejandro Montenegro, hincha del Deportes Tolima, identificado por las autoridades como el agresor de Daniel Cataño, volante de Millonarios, recobró la libertad cerca de 24 horas después del hecho que despertó la indignación en el gremio deportivo en todo el territorio nacional.

Según se pudo conocer, la Fiscalía determinó que en los próximos días citará a Montenegro para una conciliación con el deportista. El aficionado podría recibir una multa de 20 a 100 salarios mínimos legales y una restricción hasta por cinco años para ingresar a estadios del país.

Esto se dio horas después de que el joven ofreciera excusas a los aficionados, tanto del Deportes Tolima como de Millonarios, que estuvieron presentes en el estadio Manuel Murillo Toro y no lograron apreciar el partido.

"Me presento ante ustedes para pedir disculpas. Me dejé llevar de las emociones que se viven dentro de un estadio de futbol. Son emociones que no son correctas, porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia, debemos llevar la fiesta del fútbol en paz", explicó el joven.

También lamentó que por un error suyo el juego se haya suspendido ante la falta de garantías que argumentaron algunos de los protagonistas del mismo que se perfilaba como uno de los más atractivos de la fecha cuatro de la Liga colombiana.

"Hago un llamado a la hinchada y jugadores a entender que las provocaciones de un lado y del otro terminan de mala manera. Dañan un deporte al que asisten niños y personas mayores", justificó el aficionado.

Vale indicar que, previo a la agresión, desde la gradería se escucharon insultos en contra del volante 10 del cuadro capitalino, a lo que el deportista respondió con algunos gestos desobligantes a la afición.