Queiroz reapareció para lamentar la muerte de Diego Maradona

En medio de la durísima noticia sobre la muerte de Diego Armando Maradona en la mañana de este miércoles 25 de noviembre, reapareció en redes sociales el técnico portugués Carlos Queiroz luego de los malos resultados de Colombia en las Eliminatorias hace más de una semana.

El DT escribió solo en portugués a través de su cuenta de twitter expresando las condolencias por la partida del exfutbolista argentino, con quien compartió en algunos momentos de su carrera deportiva.

"No perdimos a Maradona, perdimos parte del fútbol… Maradona es el fútbol, el 10 que ganó la eternidad y la universalidad. A ti, Dieguito, que con mucho cariño me llamabas Carlito, gratitud por la magia de tu fútbol y por todo el apoyo en el Mundial de 2010", reseñó Queiroz.

Además de algunos mensajes aprobando su reconocimiento al eterno ‘10’, varios internautas le escribieron al técnico burlándose por las goleadas ante Ecuador y Uruguay y otros pidiendo su salida de la Selección Colombia en los próximos días.

Cabe señalar que la Federación Colombiana de Fútbol ha mantenido diálogos con el estratega para intentar llegar a un acuerdo respecto a su salida de la Selección, pero por ahora no hay noticias oficiales al respecto debido a su alta indemnización.

Tras la caída 6-1 ante Ecuador, Carlos Queiroz entregó una escueta rueda de prensa con preguntas seleccionadas y desde entonces no se había manifestado ante la prensa ni por medio de las redes sociales.

Não perdemos Maradona, perdemos parte do Futebol. Maradona é o futebol, o 10 que ganhou a eternidade e a universalidade. A ti, Dieguito, que com carinho me chamavas Carlito, gratidão pela magia do teu futebol e por todo o apoio, no Mundial 2010 e quando nos cruzámos na UAE. RIP