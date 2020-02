El exjugador e ídolo del futbol colombiano, Faustino ‘El Tino’ Asprilla se refirió a la actual situación del volante James Rodríguez en el Real Madrid y su convocatoria a la selección Colombia que aún no se ha definido.

A través de su cuenta de Instagram, El Tino dijo que se enteró de que James no quería venir a la ‘Triclor’ si lo iban a sentar en la banca.

“Estaba aquí enterándome de todo lo que ha pasado sobre el futbol colombiano y leo la noticia de James, que James le dijo al entrenador que no quería venir a la selección Colombia a ser suplente, pues yo en la posición de James yo creo que hubiera hecho lo mismo”, sostuvo el Tino en el video.

“Creo que el hecho de que James no juegue en el Real Madrid no quiere decir que cuando James viene a la Selección lo hace mal. El rendimiento de James en la Selección es muy alto, casi en todos los partidos sale figura y si no sale figura tiene un rendimiento de ocho puntos. Cómo vamos a pretender nosotros los colombianos de que este jugador no sea titular de la selección Colombia, qué le está pasando por la cabeza a cuerpo técnico de la selección”, aseguró el exfutbolista, en respaldo a 10 de la selección.

En medio de su apoyo a James, dijo que tiene que rezar todos los días “para que el jugador no se lesione porque lo necesitamos”.

“Yo tengo que rezar todos los días para que James esté bien físicamente, que no tenga lesiones porque lo vamos a necesitar o si no que me saquen uno solo que juegue en cualquier parte y que ponga a chupar banca a James en las eliminatorias, quiero verlo, que me digan ‘este es mejor que James y tiene que jugar por James”, concluyó El Tino.