Quintero respondió a la polémica por caso de Sebastián Villa

Al conocerse dicha información, la prensa argentina realizó varias publicaciones indicando que Marcelo Galllardo, entrenador de River Plate, se enojó con Quintero, lo cual fue desmentido a través de Instagram por el volante colombiano.

"Nadie se enojó con nadie !! O no se dan cuenta que no puede estar cerca a su casa ? ESQUE NO SE CANSAN DE HABLAR TANTA COSA FALSA ? De sacar tanta estupideces ? el tema de la pareja es de pareja. Ellos y sus problemas ahora lo humano es lo humano ... diferencien eso. ! Y sepan de leyes más bien por qué parece que no se están informando y están sacando cualquier cosa al aire por sacar ... abrazo 🤙🏻", dijo el volante de la Selección Colombia.