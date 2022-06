Rafael Nadal supera su molestia en el pie y está listo para Wimbledon

El tenista español Rafael Nadal sorprendió este fin de semana con unas declaraciones previas al inicio del torneo de Wimbledon asegurando que ya no tiene dolor en su pie y que esto lo llena de mucha emoción pensando en el tercer Grand Slam de la temporada.

El jugador confirmó que después de comenzar su tratamiento en la ciudad de Barcelona ya no tiene dolor, lo cual no pasaba hace casi año y medio por lo que las sensaciones son muy positivas pensando en el torneo londinense.

"Puedo caminar normal la mayor parte de los días, casi todos los días. Eso es lo más importante", dijo el español que espera hacer una buena participación en este torneo que no es su superficie favorita.

El jugador explicó además que llevaba mucho tiempo con molestias físicas y que no habían encontrado la manera de erradicarlo, por lo que ahora esta sensación lo llena de mucha tranquilidad pensando en seguir en el calendario de 2022.

"Cuando me despierto no siento ese dolor que tenía durante el último año y medio, estoy muy feliz al respecto", añadió el tenista que lleva una temporada de ensueño batiendo récord de títulos de Grand Slam sumando en total 22.

Finalmente Nadal confirmó que había tedio semanas muy difíciles por cuenta de esos dolores en su pie y que llevar dos semanas sin esta molestia era muy tranquilizante, esto por la idea de siempre ser protagonista y levantarse de todas las adversidades que se presentan.

"En las últimas dos semanas no he tenido uno solo de esos terribles días en los que no podía moverme. El sentimiento y las sensaciones generales son positivos", concluyó el deportista.

Rafael Nadal ha ganado en dos oportunidades el torneo de Wimbledon, siendo su última victoria hace 12 años por lo que el reto ahora está para lograr un nuevo trofeo con la afición del All England Club.