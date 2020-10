Rafael Santos Borré explica por qué no fue convocado a la Selección Colombia

En medio de los cuatro puntos que consiguió la Selección Colombia ante Venezuela y Chile en la primera doble jornada de Eliminatorias, una de las grandes ausencias fue la del delantero Rafael Santos Borré, quien milita en River Plate de Argentina y es el gran goleador del equipo desde hace dos años.



Llovieron críticas a Queiroz y su cuerpo técnico por esta cuestión y la llegada de otros delanteros como Jhon Córdoba y Alfredo Morelos, pero Rafael Santos Borré prefirió tomarlo con calma y darle su respaldo al timonel portugués.

Lea también: Alfredo Morelos marcó y le dio la victoria a Rangers en Europa League



"Lo tomé con tranquilidad, porque el entrenador tiene varias alternativas. Uno siempre quiere estar en la selección, pero me pudo jugar en contra que Argentina fuera de los países más demorados en volver al fútbol. Este cuerpo técnico me ha tenido muy cerca del proceso, me siento cerca de las Eliminatorias y sé que en algún momento seré una alternativa", señaló el delantero en diálogo con Win Sports.



"En la Selección hay grandes jugadores, yo quizá puedo ser más asociativo con el mediocampo, doy más apoyo y me muevo también a las bandas", agregó Borré.

De interés: David Ospina fue figura en victoria de Napoli en Europa League



Además, habló sobre los malos resultados recientes de los clubes colombianos en torneos internacionales: "La mentalidad del fútbol colombiano deberíamos cambiarla y ser más competitivos para llegar a equipararnos. En calidad y talento tenemos para marcar diferencia, pero a la hora de competir se ve la diferencia de ritmos a nivel internacional. Cuando salimos de Colombia a Europa, la parte táctica es fundamental. En Europa esa es la base principal de los trabajos, en cualquier liga. Ese es el choque más fuerte que sufrimos".



Y cerró hablando sobre las dudas en torno a su futuro con River: "Yo no tengo afán de volver a Europa, aunque tengo la ilusión de ir, pero estando en un equipo tan grande como River, peleando cosas importantes, haría que lo piense mucho, porque no sería ir en por ir, sino a un club donde sea importante y pueda competir en un gran equipo".