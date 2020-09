Rakitic aclara por qué no le envió ningún mensaje a Messi

Luego de no haberse referido a Lionel Messi en su salida de Barcelona, Ivan Rakitic se volvió a referir al tema y dejó en claro las razonez por las que, además, no envió mensajes de despedida al argentino. De igual manera, el futbolista croata aclaró algunas cosas respecto a su salida y se mostró tranquilo respecto a lo que viene, dejando en claro que varios de sus excompañeros le enviaron mensajes tras su partida.

En entrevista con la Cadena Ser, Rakitic fue claro al referirse sobre la despedida con el argentino y aunque no profundizó mucho en el tema, parece que todo se llevó a cabo de manera bastante fría. "¿Si le he mandado un mensaje a Messi? Creo que tiene bastante ya como para recibir ahora un mensaje mío. Más adelante", afirmó el croata, quien también mostró su alegría por los mensajes de sus compañeros.

Posteriormente manifestó: "Me ha gustado mucho recibir mensajes de algunos excompañeros". Y aunque no quiso extenderse demasiado en la situación de Messi, quien sabe que está negociando su salida del club y que podría marcharse en los próximos días, fue claro: "Todos nos imaginamos a Barcelona con Leo. No puedo entrar más porque no sé cómo está la situación ahora. Poder disfrutar de Xavi, de Andrés, de Leo... Ha sido increíble".

Para concluir, aseguró que ya se retiró del chat de jugadores de Barcelona, pues considera irrespetuoso permanecer en un grupo del que ya no hace parte, por lo que no fue mucho lo que mencionó al respecto. "Por respeto ya me he salido del grupo de WhatsApp del Barça, creo que es lo que debo hacer. No me pertenece saber cómo van las cosas del vestuario".