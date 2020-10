Rangers de Escocia, con el delantero Alfredo Morelos,聽derrot贸 este jueves 1 de octubre a Galatasaray de Turqu铆a, que tuvo como titular y durante los 90 minutos al atacante Radamel Falcao Garc铆a con marcador de 2-1 en duelo de la 煤ltima fase previa de la UEFA Europa League.

