Real Madrid venció al Alavés y se acerca cada vez más al título en la Liga de España

En juego correspondiente a la fecha 35 de la Liga Española, Real Madrid venció 2-0 al Alavés en el estadio Alfredo Di Stefano con goles de Karim Benzemá y Marco Asensio, situándose de esa manera como casi campeón del rentado ibérico. El colombiano James Rodríguez no fue convocado por Zidane y, de nuevo, el cotejo estuvo marcado por la polémica arbitral.

El Real Madrid solventó con eficacia una nueva jornada, castigando la valentía del Alavés cuando el duelo tuvo vida durante 50 minutos, antes de que Karim Benzema y Marco Asensio lo sentenciasen para mantener el pleno de triunfos tras el parón con una mejoría del juego en el segundo tiempo.



No encuentra una gran brillantez el Real Madrid pero mantiene su firmeza y controla cada duelo. Lanzado hacia el título, sumando victorias en cada jornada, con cinco partidos seguidos sin encajar goles y de nuevo con un penalti provocado por un lateral. De Carvajal ante el Getafe a Marcelo en San Mamés. Frente al Alavés apareció Mendy, derribado por Ximo en una acción que condenó el buen inicio de su equipo.

Comenzando a sentir el agua al cuello, la valentía marcó el arranque del Alavés y el estreno de Juan Ramón López Muñiz en el banquillo. Había avisado Mendy de su exhibición física con su primera incursión peligrosa nada más nacer el duelo cuando el travesaño repelió un remate de cabeza de Joselu. Varane salvaba por la línea el segundo intento de Lucas.



Era un aviso directo al líder, el encuentro no sería un paseo. El Alavés se juega mucho. Militao sacaba minutos después un balón a Lucas, con el arma cargada para marcar. Se lanzó con todo para quitar el esférico en el último segundo al goleador. Fue cuando llegó, a los diez minutos, el penalti que cambió el rumbo. Benzema engañó con el cuerpo y no perdonó, metiéndose de lleno en el pulso con Leo Messi por acabar como máximo goleador.



Son los momentos en los que le falta continuidad al Real Madrid. Apenas un lanzamiento ajustado al larguero de Kroos, más subidas de Mendy y de Lucas Vázquez con malas finalizaciones por la derecha. Fue el parche de lateral ante una defensa plagada de bajas. Las bandas eran el punto fuerte del equipo de Zidane, que no encontró espacios para hilvanar su juego por el centro.



Apareció Burke para reivindicar su calidad y volver a poner en apuros a Courtois. Se lució el meta belga a un disparo abajo ajustado y la segunda acción del futbolistas escocés dejó un regate repleto de descaro a Militao pegado a línea de fondo, que no acabó en gol porque Joselu se adelantó a Lucas en el remate impreciso.



La valentía del Alavés tuvo un castigo excesivo. La necesidad le hizo salir en la segunda parte en busca del gol y a los cuatro minutos pagó caro dejar espacios. Apareció Rodrygo para desequilibrar, encontró a Benzema que regaló el tanto de la sentencia a Marco Asensio. Inicialmente anulado por fuera de juego pero el VAR confirmó su legalidad.



Era el final del partido a los 50 minutos. Aspirar a remontar era una osadía y el Alavés optó por pensar en otras batallas con los cambios de Muñiz. Lo aprovechó el Real Madrid para mejorar sensaciones. Mejoró gracias al vértigo de Asensio y Rodrygo, con un fútbol de mayor velocidad y asociativo ante el que no tuvo respuesta el rival.

No siente miedo Asensio y es una de las mejores noticias del final de curso del Real Madrid. Encaró rivales, lanzó carreras siempre vertical y volvió a sonreír. Encontró siempre a Benzema, en continuo movimiento, buscando más goles pero se topó con la inspiración de Roberto. El portero evitó una goleada.



Se lució al latigazo de Karim, vio como Lucas Vázquez perdonaba con todo para marcar, tapó espacios a Rodrygo escorado y un disparo a Modric. Ante su firmeza respondió Courtois reivindicando su gran momento, decisivo desde el regreso del fútbol con otra puerta a cero y una segunda gran parada. Rioja habilitó a Joselu que soltó un latigazo que encontró la salida rápida del belga y sus reflejos.



Acabó reapareciendo Eden Hazard buscando buenas sensaciones en su tobillo renqueante cuando el partido se había apagado. Roberto lo cerró con otra buena parada a Isco en un nuevo triunfo del líder, que descuenta jornadas para el alirón.