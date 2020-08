Remco Evenepoel, el 'niño maravilla' del cilcismo de Bélgica, tuvo un complicado accidente en el Giro de Lombardía. El corredor pasaba por un puente, su bicicleta se salió de control y él salió a volar por fuera de la carretera. La escalofriante caída dejó consternados al mundo del ciclismo a la espera de más noticias sobre su estado de salud.

Lea además: Tres corredores más abandonan el Critérium del Dauphiné tras sufrir una caída

Prensa presente en Lombardía informó que el belga ya fue rescatado, está consciente y fue llevado inmediatamente al hospital más cercano con un cuello ortopédico. Respecto a su movilidad, todavía no se conoce nada.

Remco Evenepoel tuvo un complicado accidente en el Giro de Lombardía

Crash of @EvenepoelRemco on the descent of Sormano. We'll give you more details when we'll have them.#ILombardia