René Higuita recordó cuando estuvo en la cárcel y su relación con Pablo Escobar

René Higuita es uno de los arqueros más importantes en la historia de la Selección Colombia, así como un ídolo indiscutido en los libros dorados de Atlético Nacional tras conquistar la Copa Libertadores de 1989 y algunos títulos locales.

Hoy es preparador de arqueros del club antioqueño y no les cuesta recordar algunos momentos de su vida y de su carrera deportiva que lo marcaron para siempre, entre ello, los días duros que vivió en la cárcel por supuesto narcotráfico y la relación con Pablo Escobar, criminal colombiano ya fallecido.

"No fue fácil y luego los políticos dijeron que fue un error. Estuve nueve meses, pero para mí fue un día porque sabía que era inocente", acotando que "siempre me trataron con cariño y respeto. Las mismas autoridades sabían que era inocente", contó René Higuita en diálogo con el programa ’90 Minutos del Fútbol’ de Fox Sports Argentina.

Sobre su relación con Pablo Escobar, quiso aclarar que él no estuvo involucrado en ningún tema ilegal, a pesar de conocerlo: “Los deportistas somos queridos por toda la gente, entre ellos los narcotraficantes, pero eso no me hace narcotraficante".

Asimismo, confesó que intentó enseñarle su famoso escorpión a Franco Armani para un programa de televisión, pero no se pusieron de acuerdo; asimismo, lo intentó con el argentino Fernando Monetti, pero las cosas no se dieron.

Y cerró con grandes palabras de agradecimiento para Armani, ídolo y multicampeón con Nacional y hoy figuro de River Plate y la Selección Argentina: “Amo y agradezco lo que hizo en la institución. Es una gran persona, muy humilde. Tuve la oportunidad de aconsejarlo. Es un trabajador incansable".