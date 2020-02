René Higuita salió en defensa de James por su titularidad en la Selección

René Higuita se sumó a las opiniones y defendió a James Rodríguez, incluso pidiendo su titularidad: “Los estados de ánimo son importantes... no sé si será cierto o no, lo vi en algún medio de comunicación que él dijo que, si no va a jugar que no lo llamen, ahí está la respuesta”, expresó en diálogo con ‘Nexo ESPN’.

Luego continuó con su defensa al mediocampista del Real Madrid: “Eso influye mucho, es un jugador líder y que viene trabajando bien... el hecho que no esté jugando, no quiere decir que no tenga ritmo. Puede venir con mucho más ritmo y muchas más ganas de mostrarse”.

“Las capacidades no las va a perder; yo lo llamaría y de una vez le aseguro hasta la titular”, sentenció el histórico exportero de la ‘tricolor’ e ídolo de Atlético Nacional que hoy trabaja en el club verde.