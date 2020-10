Rigoberto Urán defendió el polémico uniforme de su equipo en el Giro de Italia

Una de las tantas polémicas que se ha presentado en el Giro de Italia 2020 pasó por el llamativo uniforme que presentó el equipo Education First para la carrera, sorprendiendo a propios y extraños por el diseño poco estético, pero que obedecía a un patrocinador.

Con los “patos” como bandera y un diseño a cuadros y extrañas figuras de varios colores, el Education First dejó a un lado su tradicional rosa. Esto provocó una multa de la UCI y una guerra mediática abierto con el director del equipo Jonathan Vaughters; no por el diseño, sino por supuestamente no notificar a tiempo el cambio de indumentaria.

Rigoberto Urán, principal referente del equipo estadounidense, defendió el polémico uniforme: “A mí me gustan las cosas extrañas. Es un uniforme atípico para lo que estamos acostumbrados a ver. Hay que ser originales, auténticos. El uniforme me parece bonito, diferente en todo, genera mucha curiosidad”, señaló en diálogo con ‘Pulzo’.

“Hay gente a la que le fascina y otra que dice: "Yo no me pongo esa camiseta así me la regalen’. Cuando uno rompe tendencias, eso es lo que suele pasar. Lo importante es que están compitiendo los muchachos y son visibles”, agregó el pedalista.

Rigoberto Urán corrió el Criterium del Dauphiné, fue octavo en el Tour de Francia y estuvo en el Mundial de Ciclismo y algunas clásicas, pero dio por terminada su temporada con el Education First para recuperarse de algunas lesiones.