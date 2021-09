Rivaldo llena de elogios a James Rodríguez

Rivaldo, aquel recordado jugador que brillo en el Deportivo La Coruña y el Barcelona España, no escondió su admiración por el juego de James Rodríguez.

El campeón con Brasil en el mundial de Corea y Japón 2002, elogió sin recato al actual futbolista del Everton inglés. “James es un gran jugador, de eso no me quedan dudas'', dijo el ex futbolista, quien ya suma 49 años.

“Ya ha jugado mundiales y eso no es nada fácil. Le tengo mucho respeto y espero que vuelva a brillar muy pronto”, agregó el nacido en el estado de Recife.

“James es un jugador al que admiro mucho, incluso tiene muchas de las características que yo tenía como jugador. Por esa razón, tiene todas las condiciones para volver”, dijo en declaraciones al diario El Espectador.

Vale decir que James Rodríguez no actuó el fin de semana con el Everton frente al Aston Villa en la Premier League.

Según el técnico Rafa Benítez, colombiano sufrió una molestia física y por ello no lo tuvo en cuenta para el compromiso como visitante.

“Yo espero que vuelva a estar en el nivel más alto y pueda lograrlo en el Everton o en cualquier otro club y también con los colores de la selección Colombia”, reiteró Rivaldo en la misma entrevista.

Por lo pronto, James Rodríguez sigue entrenando con el Everton a la espera de minutos. El próximo partido de su equipo será en la Capital One Cup cuando enfrente al Queens Park Rangers. Ese día podría ser el debut del cucuteño en la actual temporada.

Al jugador le urge tener rodaje en cancha, ya que de ello depende su convocatoria a la Selección Colombia para los próximos partidos de las eliminatorias en octubre frente a Uruguay como visitante, así como Brasil y Ecuador en Barranquilla.