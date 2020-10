Sadio Mané, delantero del Liverpool, tiene coronavirus

Liverpool, actual campeón de la Premier League de Inglaterra, confirmó en la tarde de este viernes 2 de octubre que el delantero senegalés Sadio Mané arrojó resultado positivo a una prueba de coronavirus.

De esta manera, el atacante fue apartado de la plantilla que se prepara para enfrentar este domingo a Aston Villa.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.