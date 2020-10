Sambueza le envió un mensaje a los hinchas de Santa Fe tras su lesión

Sin embargo, en Santa Fe confirmaron que Sambueza no sufrió fractura y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente sin mayores problemas. Aún no hay certeza de su incapacidad, pero el futbolista dejó un mensaje que tranquilizó a los fanáticos y el cuerpo técnico.



"Gracias a todos por sus mensaje de apoyo, gracias a Dios no fue nada grave y ya estoy en casa recuperándome para volver pronto", escribió el argentino con una fotografía de su mano vendada y los dedos notoriamente golpeados.

A Santa Fe le restan cuatro partidos en la fase regular de la Liga Betplay antes de afrontar la fase final. Se espera que el argentino pueda recuperarse para esa instancia, aunque hará falta en estos partidos para sumar puntos pensando en un cupo a Copa Libertadores.