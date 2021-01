Sambueza sufrió lesión y no estará para el juego ante el América de Cali

Junior de Barranquilla se prepara para recibir este sábado 30 de enero a América de Cali en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en partido de la tercera fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2021.

Después de derrotar a Once Caldas en condición de visita por la segunda jornada, se encendieron las alarmas en el conjunto 'rojiblanco', ya que el mediocampista Fabián Sambueza no pudo terminar el encuentro al presentar una molestia física que lo obligó a pedir el cambio.

Este jueves 28 de enero, Junior actualizó la situación médica no solo de Sambueza, si no también de Edwuin Cetré y Luis 'cariaco' González, quienes no han actuado en lo que va del certamen por registrar lesiones.

El volante argentino explicó que "presenta molestias físicas en musculatura aductora izquierda. Aún se encuentra en espera a la evolución clínica y realizando trabajos diferenciados".

Por otro lado, Cetré se recupera de un esguince de segundo grado y "se mantiene en tratamiento con evolución favorable".

Finalmente, el mediocampista Luis 'cariaco' González adelanta la última fas de su recuperación después de haber sido operado tras sufrir una fractura en el quinto metatarsiano. "Se encuentra realizando trabajos de campo diferenciado y ha presentado evolución favorable".