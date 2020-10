Santiago Arias destaca el juego de James Rodríguez en pro de la Selección Colombia

El defensor colombiano de 28 años Santiago Arias Naranjo afronta un nuevo reto en su carrera deportiva tras haber dejado el Atlético de Madrid y llegado al Bayer Leverkusen de Alemania en donde espera ganarse un puesto como titular en el equipo que comanda el entrenador Peter Bosz.

Tras una semana de su vinculación a su nuevo equipo, Arias realizó su primera rueda de prensa desde Alemania para los medios colombianos en donde entre otros aspectos se refirió a la actualidad de James Rodríguez.

Sobre el mediocampista, el zaguero destacó lo bueno que es verlo en el actual y el beneficio que llevará a la Selección Colombia.

"Es muy bueno por él y por la Selección, él ha demostrado sus condiciones. A veces los jugadores pasan por esos momentos, no tan buenos, en el fútbol. Pero no todo dura para siempre. Quizás él no quería ese cambio. Ahora verlo en ese nivel, es lo mejor. A la Selección va a llegar motivado, con muchos minutos y eso es muy importante", indicó.

Por otro lado, Arias habló de lo que serán las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

"Las Eliminatoria son complicadas, son las más difíciles que pueden haber, todos están muy parejos. No hay diferencia entre los equipos. Lo importante es conseguir el máximo de puntos en casa y salir con la convición de ganar, sabiendo que se compite con jugadores fuertes", agregó.

Finalmente, el lateral diestro describió el potencial de la selección de Venezuela, primer rival de Colombia en la eliminatoria.

Venezuela es un rival que conocemos, hemos jugado bastante, sabemos las cualidades que tienen y los buenos jugadores con los que cuenta.