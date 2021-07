Santos Borré buscó el consejo de James antes de firmar su traspaso al fútbol alemán

El pasado viernes se llevó a cabo la presentación oficial de Rafael Santos Borré como nuevo jugador del Eintracht Frankfurt alemán tras su controvertida salida de River Plate en medio de la CopaAamérica. El delantero colombiano atendió medios de comunicación y confesó que pidió consejos a James y Jhon Córdoba.

"Tanto con James como con John estuvimos en contacto, ellos me mostraron lo que me iba a encontrar en la Bundesliga. Me dijeron que era una Liga muy fuerte, muy competitiva, que me iba a servir mucho a mí para seguir creciendo en mi carrera", reveló Santos Borré en su presentación.

Cabe señalar que James Rodríguez jugó dos temporadas en Bayern Munich antes de su regreso a Real Madrid, mientras que Jhon Córdoba vistió las camisetas de Mainz, Colonia y Hertha Berlín, pero ahora partirá al Krasnodar de Rusia.

Sobre su crecimiento profesional y la alta competencia, el colombiano dijo: "Acabo de llegar a un club ideal para eso, el Eintracht en las últimas temporadas ha venido compitiendo al más alto nivel".

“Me gusta encontrarme con compañeros de distintas nacionalidades. Desde que llegué me recibieron muy bien, siempre con una sonrisa”, agregó sobre la universalidad de la Bundesliga.