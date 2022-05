Se cayó la venta del Atlético Huila a grupo empresarial ¿Qué pasó?

Uno de los equipos en Colombia que viene en declive es Atlético Huila, pues el cuadro opita descendió a la segunda categoría y no ha podido mostrar un nivel que le permita soñar con el regreso a la 'A'.

Sin embargo, la crisis del equipo no solo pasa por lo deportivo, sino que en lo administrativo, el Huila no pasa su mejor momento, ya que el ámbito económico no es el más favorable.

Entre tanto, los patrocinadores y la alcaldía de Neiva no han estado a la altura, incluso las instalaciones no son las adecuadas y el estadio Guillermo Plazas Alcid -donde oficia como local- parece caerse poco a poco (pese a estar en obra).

¿Quiénes iban a compara al Atlético Huila?

No obstante, todo iba encaminado a que el grupo Angulo Silva se hiciera con una buena parte de las acciones del equipo huilense, por lo que los aficionados a la escuadra, tenían expectativas encaminadas al regreso a primera división.

¿Por qué no compraron al Huila?

Sin embargo, este jueves 19 de mayo, la institución, a través de sus redes sociales oficiales dio a conocer que "La negociación del paquete accionario del Club Deportivo Atlético Huila adelantado con el grupo familiar Angulo Silva no se llevó a cabo por incumplimiento de los acuerdos por parte de los mismos".

Así las cosas, se dio a conocer que la institución "continuará bajo la dirección de su respectivo presidente, el señor Juan Carlos Patarroyo Córdoba".

Asimismo, se prevé que en junio inicie la preparación de cara al segundo semestre del año, pues el objetivo de ascender seguiría intacto siempre y cuando salga campeón del certamen o finalice primero en la tabla de la reclasificación.

Comunicado oficial de Atlético Huila informando que se cayó la venta del club