Se complica el regreso de Dayro Moreno al fútbol de Argentina

El regreso de Dayro Moreno al Fútbol Profesional Colombiano generó misterio, luego de que Once Caldas anunciara que el atacante de Chicoral, Tolima, volvía a vestir la camiseta del ‘Blanco Blanco’ de Manizales.

No obstante, su paso por el cuadro manizaleño no fue como en los viejos tiempos, donde Moreno era el temor de las defensas rivales. El atacante en su estadía en el Once Caldas jugó en once oportunidades y marcó solamente en tres anotaciones, un rendimiento pobre para lo que estaba acostumbrado.

Aunque Moreno regresó a Colombia, su deseo era continuar en tierras argentinas donde vistió la camiseta de Talleres de Córdoba y por ende, su representante, Guillermo Fechenbach, en días anteriores expresó que “Dayro Moreno siente que su lugar en el mundo es Argentina y se quiere retirar allí. Su prioridad es Talleres.”

Aunque su deseo es ese, parece que las declaraciones de Fechenbach llegaron hasta Argentina donde TyC Sports dijo que si bien es cierto, Andrés Fassi (presidente de Talleres) y Alexander Medina, director técnico, están conformando la nómina del 2021, pero el nombre del colombiano no está entre sus planes: “El salario del "Berraco" es alto, tiene 35 años y parece que al entrenador su juego no termina de convencerlo. Al menos eso se vio en el período que compartieron, donde habitualmente estuvo en el banco de suplentes".

No obstante, el medio resaltó que gran parte de la tribuna lo extraña: “Su jerarquía es indiscutible. Aunque salvo un cambio de planes a última hora, los hinchas deben saber que el futuro de Dayro no estará en tierras cordobesas".

Hay que recordar que por el momento, el deseo de Dayro Moreno debe esperar, teniendo en cuenta que tiene contrato con el equipo de sus amores (Once Caldas).