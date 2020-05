Sebastián Villa habría amenazado con sicarios a su pareja sentimental

El caso de Sebastián Villa por supuesto maltrato a su expareja sigue avanzando en Argentina y a la espera que la justicia tome una decisión luego del dictamen forense que le da la derecha a Daniela Cortés, el diario Olé ha revelado la extensa declaración que hizo la mujer en la última semana de abril y cada detalle es desgarrador.

"Todo comenzó el 26 de abril. Empezamos con discusiones normales de pareja. Él siempre tenía el vicio de informarles de nuestras discusiones a sus empresarios, aunque no sé con qué fin. Él llamó a uno de ellos y el empresario le informó que no quería que yo siguiera en la casa, y que conseguiría un departamento para que alguno de los dos nos fuéramos. No sé en qué habrá quedado eso porque yo me fui a dormir", señaló en primera medida la expareja de Villa.

Luego habló de supuestas amanezas de sicarios hacia ella y su familia: “Los sicarios son personas que trabajan haciendo mal, que trabajan en bandas delincuenciales allá en la ciudad. (Villa) empezó a amenazar a mi familia y a amenazarme a mí con que, si yo no me iba de la casa, iba a atentar contra la vida de mis papás y especialmente contra mi hija. Mi familia está compuesta por mis dos padres, mi hermana mayor y mi hija de seis años, que no es hija de Sebastián. Me dijo que, si no me iba de la casa, iba a arruinar la vida de mi familia y la mía, que se comunicaron con uno de los principales (sicarios) de esta banda. Ahí es cuando dice que mejor lo llama cuando esté solo para darle indicaciones de qué hacer".

Continuó relatando al detalle cada situación que asegura haber vivido por cuenta del futbolista de Boca: "En ese momento yo me lleno de miedo y de desesperación, y lo primero que hago es llamar a mi papá y ponerlo en conocimiento de lo que estaba pasando. Bajé a hablar con él (padre) desesperada, y llorando le decía que se cuidaran, que tenía miedo por la vida de ellos, que (Villa) había hecho una llamada, que pida protección y que se fuesen de la casa para un lugar seguro".

"(Villa) baja con las maletas y empieza a llamar a mi mamá delante de mí, y le dice que si yo no me voy de la casa él va a hacer algo contra la vida de ella, de mi papá y contra mi hija. Entonces mi mamá entra en desespero, esas acusaciones la desesperaron, es hipertensa. Mi hermana en ese momento le cuelga y empieza a hablar con Sebastián. Él le cuelga y me empieza a agredir", cerró en el relato que ha sido divulgado por el diario Olé de Argentina.