Sebastián Villa llevaría su caso con Boca Juniors a los estrados judiciales

Sebastián Villa vive el momento más complejo de su carrera deportiva en Argentina por cuenta del caso en la justicia que tiene contra su expareja Daniela Cortés y la decisión sorpresiva de Boca de no tenerlo en cuenta para la reanudación del fútbol.

El delantero colombiano fue denunciado por Daniela Cortés hace más de cinco meses por supuesto maltrato físico y aún la justicia de ese país no decide en el caso a pesar de la reunión de pruebas y testigos. En Boca lo respaldaron públicamente hace unos meses, pero ahora han dado el portazo diciendo que no lo van a sacar de la institución, pero que no jugará competencia oficial hasta que se decida su suerte; más allá que ya haya recibido permiso judicial para trabajar y salir del país.

Ante esa noticia por parte de Boca, Sebastián Villa se rebeló ante el club y pidió irse, pero aún tiene dos años de contrato y está sometido a ello. Boca rechazó dos ofertas de Atlético Mineiro de Brasil y se espera una tercera superior a los 4 millones de dólares que de pronto podría aflojar al club de Buenos Aires.

En medio de todo eso, allegados al entorno de Sebastián Villa revelaron al diario Olé de Argentina que Boca está afectando la imagen y la carrera del jugador por no dejarlo jugar a pesar que no ha sido declarado culpable y que eso podría ir a los estrados judiciales por una cláusula en el contrato de él que se vería afectada por esta causa y que estaría tasada con los 4 millones de euros.

Incluso, según las fuentes del diario argentino, Sebastián Villa podría aguantarse estos dos meses bajo esas condiciones, luego viajar a Colombia para las vacaciones, no volver y poner un abogado en el caso contra Boca para salvar su carrera deportiva.

En conclusión, Villa rompió todas las relaciones estables con la directiva y con el consejo deportivo del club, por lo que ahora buscará meter presión de otra manera para poder salir (aunque en un principio él quería quedarse) o que le garanticen competitividad para que no se devalúe su contrato o su valor en el mercado mientras espera la decisión de la justicia por el tema de Daniela Cortés.