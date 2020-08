Sebastián Villa recibió nueva y millonaria oferta de un club español

El panorama luce un poco más claro para Sebastián Villa luego de que las autoridades le dieran la libertad de viajar fuera del país para afrontar los juegos de Copa Libertadores que tiene Boca Juniors tras el reinicio de la competencia. Por eso, mientras el colombiano se entrena a la espera de dichos partidos, en los que el 'xeneize' enfrentará a Medellín y Libertad, tanto el futbolista como el club también resuelven su futuro deportivo, teniendo en cuenta que en Boca quieren retenerlo, por lo menos, seis meses más.

En ese sentido, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo ha rechazado las múltiples ofertas que han llegado por el colombiano y, si bien afirma que solo lo dejará partir si se ofrece una compra de su pase, también son conscientes de la importancia del jugador en el último tiempo, por lo que ya le habrían ofrecido un buena mejora salarial buscando su permanencia hasta el término de la presente campaña de Copa, mientras que negaron la oferta hecha por Cagliari.

Sin embargo, el mercado no se queda quieto y las ofertas no paran de llegar, por lo que según el medio andaluz, 'Estadio Deportivo', Betis habría hecho una oferta por el extremo y ofrecería a los argentinos una compra o una cesión con opción, algo que nuevamente sería despejado y que terminaría por cerrarle las puertas a los interesados. "Los de Antonio Cordón no están en disposición de realizar una fuerte inversión. De hecho, se habla de una propuesta por la cesión con opción de compra del atacante, acaso un traspaso de bajo coste, compartiendo sus derechos en un porcentaje de 60-40%", asegura el diario español que sería la oferta.

Algo que no contempla el equipo de la Ribera, que solo está enfocado en la Copa, ya regresó a los entrenamientos y hasta habría mejorado las condiciones salariales de Villa, luego de que el proceso judicial en su contra se encaminara a su favor y pudiera contar con él con toda normalidad.