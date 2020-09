Sebastián Villa rompió su silencio sobre la situación en Boca Juniors

Después de mucho tiempo sin pronunciarse, el extremo colombiano de 24 años Sebastián Villa Cano habló este lunes 28 de septiembre y dio a conocer que no conoce ninguna sanción por parte del consejo de fútbol de Boca Juniors y reveló el pedido que le hizo al entrenador Miguel Ángel Russo.

Villa, que aún tiene vivo el proceso por violencia de género tras la denuncia de su expareja Daniela Cortes, no ha jugado con el cuadro 'xeneize' desde que se reanudaron las actividades en la Copa Conmebol Libertadores pro decisión del consejo de fútbol, el cual lidera Juan Román Riquelme.

Según se ha informado desde la prensa argentina, dicha decisión precisamente por el caso con su expareja y por lo cual se habría determinado que el extremo diestro no volvería a jugar con Boca hasta que no se solucione la situación.

Al respecto, Villa señaló que en ningún momento ha recibido una notificación de alguna sanción al interior de la institución y adelanta sus entrenamientos con normalidad.

"No me han dicho de ninguna sanción ni nada, me prepara para hacer las cosas bien y estar a disposición", dijo el futbolista en diálogo con Radio La Red.

Por otro lado, el exDeportes Tolima manifestó que le ha pedido al entrenador Miguel Ángel Russo que lo tenga en cuenta en los compromiso del cuadro 'xeneize'.

"Siempre le he pedido, vivo contento con la gente de Boca, con el apoyo, lo que hacen por mí. Estoy bien para cuando me toque dar lo mejor de mi", indicó.

Finalmente, Sebastián Villa manifestó que no hace parte de la lista de jugadores concentrados para el partido de martes 29 de septiembre cuando Boca Juniors recibirá en La Bombonera a Libertad de Paraguay.