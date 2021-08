La fuerte polémica de Boca Juniors en torno a Sebastián Villa sigue sumando duros capítulos por cuenta de la mala actitud del colombiano con el club que ha escalado hasta las más altas directivas y que ahora tendría consecuencias legales en el aspecto laboral para el delantero.

Brujas de Bélgica hizo una oferta por Sebastián Villa y Boca la rechazó, el colombiano quiere salir y el club busca recuperar gran parte de la inversión y toda la paciencia que le han tenido por sus conocidos problemas extradeportivos. El atacante se declaró en rebeldía despidiéndose de sus compañeros y abandonando los enfrentamientos para forzar la transferencia.

Ante esa situación, Sebastián Villa no estuvo contra Talleres el domingo y este lunes el vicepresidente Juan Román Riquelme se reunió con él intentando llegar a un acuerdo. Le propusieron una especie de indulto para que juegue contra River este miércoles en Copa Argentina y luego el torneo local; sin embargo, el delantero y su representante no dan el brazo a torcer e insisten que él no va a jugar más en Boca.

Viendo la postura del colombiano, en Boca Juniors han avisado que acudirán a su equipo legal para hacer cumplir el contrato que tiene villa con Boa junios por dos años más y así el futbolista sumaría otra causa legal teniendo en cuenta la ya conocida con su expareja Daniela Cortés por maltrato.

La solución más loable para este polémico caso será que llegue la anhelada oferta de Brujas que satisfaga a Boca en lo económico y Villa pueda irse; de lo contrario se viene otro embrollo legal para él ante la negativa de reincorporarse a entrenamientos.