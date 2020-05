Este viernes, Sebastián Villa declaró de manera virtual ante la justicia argentina por el polémico caso que tiene en curso con su expareja por supuesto maltrato físico y psicológico durante los últimos dos años.

El futbolista de Boca fue eximido de ir a la prisión, pero tendrá embargo de bienes parcial y prohibición para salir de Argentina mientras el juicio sigue en causa durante las próximas semanas o meses.

‘Infobae’ de Argentina tuvo alcance a algunos apartados de la extensa declaración que Sebastián Villa, donde cuenta detalles íntimos de su relación con Daniela Cortés y los supuestos embarazos de la mujer que lo denunció. Además de referirse a su versión de robos y extorsiones.

Según Villa, en el verano de 2019 (enero) empezaron “los celos e inseguridades por parte de Daniela” y “anteriormente me había robado un dinero y se había sacado fotos de mi tarjeta (...) y en Colombia hacía muchas compras”, señalo en primera medida.

Luego dio versión sobre los supuestos chantajes de los que fue víctima: “Ella empieza a decirme que si ella quería yo no jugaba más en Boca ni en la selección de Colombia, que si ella quería me arruinaba la carrera… Dijo que si era necesario se iba a autolesionar para arruinar mi carrera y que yo iba a trabajar como un albañil”.

Asimismo, el futbolista del club ‘xeneize’ reveló que cada vez que tenían problemas fuertes, tenían relaciones sexuales para bajar la tensión del noviazgo, pero que nunca supo del embarazo: “Cada vez que terminamos, ella decía que estaba embarazada, pero nunca estuvo embarazada”; según Villa nunca se quiso hacer exámenes de sangre y “cada vez que se hacía una prueba de orina yo le decía que me la mostrara y ella me decía que ya la había tirado y las veces que me mostró salían negativas”.

Habló de insultos: “Sos un negro feo hijo de puta, así me dijo” y mencionó que él también recibía golpes de su expareja, también colombiana: “Obviamente me tengo que cubrir, porque me tenía que defender tomándola de los brazos, ella estaba como una loca. Me había tirado una vela; me metió puño en la boca y en la cabeza. Yo me defendí, ahí la agarré de los brazos”.

Y cerró hablando de sus buenos actos como novio: “Siempre fui romántico con ella. Contrataba a los chefs para que fueran a nuestra casa y ella tuviera una cena romántica. Yo nunca le haría daño a ella ni a su familia… Nunca pasó maltrato físico o psicológico, nunca”.