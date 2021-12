Selección Colombia: jugadores en Europa que serían convocados para el amistoso con Honduras

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer que la Selección Colombia enfrentará a Honduras el próximo 16 de enero del 2022 en partido amistoso en Estados Unidos que servirá de preparación para la recta final de la Eliminatoria sudamericana.

Teniendo en cuenta que la fecha en la que se programó el compromiso no es FIFA, el director técnico Reinaldo Rueda no podrá tener libertad para hacer la convocatoria, ya que los clubes, principalmente de Europa, no tienen la obligación de prestar a los futbolistas.

De esta manera, el combinado nacional estaría integrado por jugadores que se desempeñan en la liga local, Brasil, Argentina, México y Estados Unidos, los cuales estarán en plena pretemporada o comenzando sus respectivos torneos.

Por otro lado, los que juegan en Europa estarán en plena actividad de sus ligar a excepción de la Liga Premier de Rusia.

Y es que el fútbol en Rusia tendrá un largo parón que irá desde el 12 de diciembre hasta el 27 de febrero, aproximadamente, debido al fuerte invierno del norte de Europa.

Ante lo informado, jugadores como Wilmar Barrios (Zenit de San Petersburgo), Jhon Córdoba (Krasnodar) y hasta Mateo Casierra (F.C Sochi) podría ser considerado por el entrenador Reinaldo Rueda, si la FCF logra su préstamo, ya que estarían haciendo una "mini-pretemporada" en sus clubes.