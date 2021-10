Selección Colombia se quedaría sin sus defensores centrales titulares para la fecha Eliminatoria

Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa, defensa de 22 años que brilló con la Selección Colombia en las más recientes fechas de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022, preocupó en las últimas horas a Reinaldo Rueda, director técnico del equipo nacional.

Y es que el zaguero, que fue titular el jueves 21 de octubre en la derrota de su equipo KRC Genk en condición de visita ante West Ham en compromiso de la tercera fecha de la UEFA Europa League, tuvo que abandonar el terreno de juego en el entretiempo.

En su momento no se dio ninguna explicación de la sustitución, pero este viernes, John van den Brom, entrenador de Genk, explicó que el colombiano presentó molestias en los isquiotibiales.

El estratega también aclaró que prefirió cambiar al zaguero para evitar un problema mayor, aunque se prevé que sea baja para el fin de semana, cuando Genk reciba el domingo 24 de octubre al Gent por la fecha 12 de la liga de Bélgica.

Yerry Mina también se lesionó

A la preocupación generada por Cuesta se suma Yerry Mina. El defensa de Everton no estará este sábado en el duelo contra Watford por la novena jornada de las Premier League, según confirmó el director técnico Rafael Benítez.

El estratega aseguró que Mina se reintegró a los trabajos con los 'toffes' con molestias en el tendón de la corva.

“Siempre digo que no me gusta mentir. Si no te pudiera dar una respuesta, no te la daría. Pero no quiero mentir. Yerry Mina jugó tres partidos, los 90 minutos con su selección nacional. En su regreso tuvo que seguir las normas por covid-19 y durante un entrenamiento el otro día sintió una pequeña molestia en el tendón de la corva (posterior del muslo), así que no estará disponible”, explicó Benítez.

A pesar del inconveniente, Mina no tendría problema para regresar a trabajos la próxima semana y ser considerado no solo por Everton, si no que también por la Selección Colombia para la fecha de Eliminatoria de noviembre.

Finalmente, no hay claridad con respecto al caso de Carlos Cuesta, ya que Genk no brindó mayor información a lo manifestado por el entrenador.