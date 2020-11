Selección de Uruguay registra ya 14 casos de Covid tras enfrentar a Colombia y Brasil

El centrocampista del Nacional uruguayo Gabriel Neves dio positivo por covid-19 este jueves, informaron a Efe fuentes del club montevideano, lo que elevó a 14 la cantidad de integrantes de la Celeste con la enfermedad.



Posteriormente, el club tricolor publicó en su cuenta oficial de Twitter que "el jugador es asintomático y se encuentra en perfectas condiciones cumpliendo con el aislamiento correspondiente".



El positivo por covid-19 de Neves se une al que también dio en las últimas horas el delantero del Benfica Darwin Núñez, cuyo caso se conoció cuando llegó a Portugal para reintegrarse a la disciplina del club lisboeta.

La delegación de Uruguay que afrontó la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 -para los encuentros frente a Colombia y Brasil- acumula ya catorce casos positivos, a los que, según la prensa local, habría que agregar el del delantero de Los Angeles FC Brian Rodríguez, si bien no existe confirmación oficial.



El primero que se conoció fue el de Matías Viña, jugador del Palmeiras brasileño, club que ya registra 15 casos en los últimos días.



Al regresar de Barranquilla (Colombia), donde Uruguay goleó por 0-3 al equipo dirigido por Carlos Queiroz, causaron baja por idéntico motivo el delantero del Atlético de Madrid Luis Suárez y el portero del Cerro Porteño paraguayo Rodrigo Muñoz. A ellos se les sumó como afectado el jefe de prensa del equipo, Matías Faral.



El grueso de casos se conoció este miércoles, cuando el delantero de Los Angeles FC Diego Rossi y el defensa del Rentistas Alexis Rolín encabezaron una lista de siete afectados, integrada por varios miembros del cuerpo técnico, entre ellos el médico Alberto Pan.

A ellos se les agregó, también el miércoles, el positivo del centrocampista del Atlético de Madrid Lucas Torreira, cuyo análisis se efectuó al llegar a la capital española para incorporarse a las filas rojiblancas.



Preocupa, sin duda, la figura del seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, quien tiene 73 años y una delicada condición física.



Precisamente el técnico se refirió, tras el encuentro del martes contra Brasil, en el que su equipo cayó por 0-2, que no sabe lo que pasará con las eliminatorias sudamericanas y el resto de las competiciones ante el aumento de casos de covid-19.



Además, apuntó que cuando aparecieron los primeros casos lo primero que pensó fue: "Al fin nos tocó a nosotros".



Finalmente, Tabárez enfatizó que la situación que se vive por el coronavirus es "muy difícil" y es "una incertidumbre que no da tranquilidad para nada".