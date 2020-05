Sergio Ramos reveló lo que dijo Zidane para ganar la undécima Champions League

Sergio Ramos rememoró este jueves, día en el que se cumplen cuatro años, la consecución de la undécima Liga de Campeones por parte del Real Madrid, tras vencer en la final, en los penaltis, al Atlético de Madrid, y aseguró que el técnico francés Zinedine Zidane les transmitió confianza diciéndoles que “estaba orgulloso” de sus futbolistas y que esa ‘Champions’ “tenía que volver a ser” para ellos.



“Zidane nos dijo que había que mantener la calma, que teníamos que tener el control y el dominio del juego, y que poco a poco iban a aparecer las ocasiones. Que estaba orgulloso de nosotros y que esta Champions tenía que volver a ser para nosotros", comentó en declaraciones a la UEFA.

Lea también: Gobierno argentino también se pronunció sobre el regreso de la Superliga AFA



Ramos recuerda el 1-0 que marcó en el minuto 15: “Somos un equipo que también conoce sus virtudes y a nivel de estrategia veníamos ensayando hace mucho tiempo cómo hacer daño. Tenemos grandes rematadores de cabeza y sabíamos que eso podía tener su beneficio. En el 1-0 pude tocar levemente con la punta para que al final acabara en gol”, declaró.



Un tanto que igualó el belga Yannick Carrasco en el m.79 y, tras la prórroga, la final se decidió en los penaltis (5-3) a favor del Madrid, en los que Ramos asumió la responsabilidad del cuarto, pero optó por tirarlo raso a la izquierda del esloveno Jan Oblak y no a lo Panenka, un recurso habitual en el central desde los 11 metros.



“Tirar un penalti a lo Panenka es una ejecución magnífica a la hora de asumir ese riesgo, pero cuando la gente piensa que no lo vas a hacer. Oblak y yo tenemos un pasado en el que nos conocemos bien y no era el momento idóneo para hacerlo. Al final, acabó dentro de la portería, que era lo importante”, recordó.

Le puede interesar: Juez de Brasil toma primera decisión con Neymar, acusado por evasión de impuestos



Una final entre dos equipos madrileños, como se dio en Lisboa en 2014 en la que el Madrid se impuso, en dicha ocasión en la prórroga, en la que se enfrentaban muchos amigos que compartían vestuario con la selección española.



“Antes del partido no hablé con ninguno de los compañeros del Atlético con los que tengo relación en la selección como Juanfran, Koke o Fernando Torres. Ahí estábamos todos muy concentrados y no había tiempo para hablar porque nos jugábamos mucho” aseguró.



“Cuando acabó me fui a saludar a todo el equipo y a darles ánimos, sobre todo a Juanfran. Después de fallar el penalti uno se tiene que hacer más fuerte y superar esas cosas que te tocan vivir en el fútbol. Hay que tener esa deportividad con los compañeros y ayudarnos en ese tipo de momentos”, añadió.