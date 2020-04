Sharapova revela su número de teléfono para ayudar a sus seguidores en cuarentena

Cabe resaltar que Estados Unidos ya registró casi 1.500 muertos por coronavirus en un solo día, registrando una nueva cifra mundial, de acuerdo con el conteo que realiza la Universidad Johns Hopkins.

Con 1.480 fallecimientos entre jueves y viernes, el número total de muertos en el país desde el comienzo de la pandemia asciende a 7.406, de acuerdo con el balance de la universidad.

Al inicio de la pandemia, las autoridades dijeron que no era necesario usar un tapabocas si uno no está infectado con el covid-19 o no es médico, en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A raíz de la escasez de máscaras, existía el temor de que no alcanzaran para el personal médico.

Ahora los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejaron que "todos los estadounidenses deben utilizar una cobertura para el rostro, como una máscara de tela, cuando salen de casa a lugares esenciales como un almacén".

Los CDC publicaron asimismo un estudio que destaca casos de transmisión del virus en Singapur por parte de personas asintomáticas.