Si Colombia no llega a la final de Copa América, Néstor Lorenzo debe irse: Carlos Antonio Vélez

La Selección Colombia se alista para las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias sudamericanas, en las cuales rivalizará con Brasil y Paraguay, buscando acercarse a la clasificación a la Copa del Mundo 2026 que se disputará en Norteamérica.

Y si bien los partidos que se avecinan son importantes para la Tricolor, sobre todo en el caso de Brasil, ya que además hay una oportunidad 'de lujo' para ganarle por primera vez en la historia de las clasificatorias, Carlos Antonio Vélez considera que esta no es la 'prueba de fuego'.

Pues el periodista expresó -una vez más- en Palabras Mayores de Antena 2, que "al final la Eliminatoria no tendría por qué preocuparnos; si no clasificamos, dediquémonos a otra cosa", en vista de que al Mundial accederán seis de las diez selecciones de forma directa.

"La Eliminatoria no me mueve la aguja", reconoció Carlos Antonio, quien de paso habló sobre el que -desde su mirada- debe ser el objetivo, pues "me preocupa la Copa América; si no llegamos a la final, eso será un fracaso".

Incluso, Carlos Antonio Vélez fue enfático en que "si no llegamos a la final, tendremos que buscar un técnico que nos lleve a eso", invitando a Néstor Lorenzo a que planifique al equipo en pro de la consecución de este objetivo.

"Los técnicos deben tener la maleta hecha", dijo Carlos Antonio, apuntando que el entrenador debe estar preparado para marcharse en caso de no llegar a la final de la Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos.

Hay que irse -según Carlos Antonio- "si no hay resultados, no se consiguen los objetivos, y no se le obedece al patrón (Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol), quien sugiere que 'la mentalidad ganadora hay que cambiarla por mentalidad campeona'".

"Basta ya de mediocridad, cómo así que Chile puede ganar dos Copas América seguidas y nosotros no podemos ganar ninguna", finalizó el periodista colombiano, quien reconoció que no hay que conformarse con el tercer lugar, sino que hay que llegar a la final.

