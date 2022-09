Si convocan a James, que también vaya Dayro: "El uno chupa y baila y el otro no trabaja"

La polémica tras la convocatoria de la Selección Colombia, sigue a la orden del día, principalmente por el llamado de James Rodríguez quien hasta antes del fin de semana, apenas había jugado 20 minutos de manera oficial en los últimos seis meses.

Uno de los más críticos ha sido Carlos Antonio Vélez, quien desde un comienzo evidenció su frustración por la convocatoria del '10', futbolista que poco aportó en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

El director de Planeta Fútbol de Antena 2 consideró que James no se encuentra en condiciones de recibir el llamado del técnico Néstor Lorenzo, teniendo en cuenta que hay otros jugadores en mejor nivel.

Es el caso de Dayro Moreno, jugador que viene siendo la gran figura del Atlético Bucaramanga y que resultó decisivo ante Santa Fe con un doblete en tiempo de adición.

El atacante de los ‘leopardos’ fue elogiado por Carlos Antonio, quien señaló que Moreno ha hecho méritos para un llamado a la Selección, mirando el rendimiento de James en los meses recientes.

“Así como usted llama a un tipo que no entrena, no trabaja y que lleva seis meses sin jugar, por qué no puede llevar a Dayro Moreno”, dijo Vélez en la primera hora de Planeta Fútbol.

"'A no, es que Dayro es indisciplinado y muy no sé qué'... bueno, y el otro es indisciplinado. La diferencia es que el uno chupa y baila y el otro no trabaja. Pero la indisciplina es exactamente la misma y usted la solución la tiene con Dayro”, dijo Carlos Antonio.