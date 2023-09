'Si hubiéramos jugado el mundial meses antes, otro hubiera sido el resultado': Óscar Córdoba 

El exarquero de la Selección Colombia, Óscar Córdoba, recordó momentos importantes del partido en el que el combinado nacional le ganó 5-0 a Argentina y aseguró que otra hubiera sido la historia en el Mundial de 1994, si hubieran jugado algunos meses antes.

En diálogo con Radio Red, el exjugador habló de lo que significó ese resultado ante Argentina y destacó varios momentos que se vivieron durante ese juego en el estadio Monumental.

"30 años de esa tarde noche que fue espectacular para nosotros, nos tocó ganar, nosotros lo disfrutamos. Cuando termina la eliminatoria, ese fue el punto máximo que alcanzó esta selección", dijo.

Agregó que "si hubiésemos jugado la Copa del Mundo en ese momento, de pronto los resultados hubieran sido otros. Se crearon expectativas bastante altas alrededor de esa selección y el título no es fácil".

Lea también: El 5-0: una alegría que terminó empañada por la violencia

Córdoba aseguró que Colombia todavía esta en proceso de evolución, pese a que en nuestro país pensamos que somos potencia en este deporte.

"Nos faltó examinar mucho más a los rivales, pero yo creo que era parte de lo que era el mundial. El fútbol colombiano es joven, nosotros creemos que somos potencia mundial, pero en realidad vamos en camino", señaló.

Indicó también que "se creó demasiada expectativa de esta selección, nosotros hicimos bien la pretemporada, hicimos una gira, la gente un poco se queda con los resultados, pero el trámite de los partidos, fue muy bueno para nosotros".

Del favoritismo que se generó en Colombia para el Mundial de Estados Unidos 1994, el exportero aseguró que hubo una serie de infortunios que no permitieron que el equipo mostrara todo su poderío, pero rechazo las versiones de supuestas fiestas en la concentración.

Lea también: Se cumplen 30 años del 5-0: una victoria que vino acompañada de varias de derrotas

"Se han creado muchas leyendas fantásticas alrededor de la selección y la verdad es que a mí me da risa cuando hablan de todo eso, porque los periodistas estaban al lado de nosotros. Estábamos en las mismas torres y no entiendo cuáles guachafitas, cuáles desórdenes, no entiendo de dónde salieron esas versiones que había trago y desorden", mencionó.

Explicó que "son más fantasías de las personas, por lo que los resultados no se dieron y quieren empañarlo con mal comportamiento. Yo creo que el error fue haber compartido tanto con los periodistas".

Finalmente, habló de la labor de líder que desempeño Carlos el 'pibe' Valderrama en ese 5-0 y en lo que fue el mundial del 94. Destacó el papel que cumplió el capitán del equipo y el rol que siempre fue positivo para todo el grupo.

"El pibe era muy claro, él es uno de esos líderes que llaman al tablero y que le dicen a uno ¿qué pasa ? Cuando las papas se queman él responde y también como ser humano que se equivoca, tiene que ponerse el overol y salir a correr detrás del rival, así el compromiso de todos nosotros no fuera igual", finalizó.