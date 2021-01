“Sigo soñando con el cuadro principal de Australia”: María Camila Osorio

La tenista colombiana María Camila Osorio logró superar la segunda ronda del clasificatorio del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, y está muy cerca de poder llegar al cuadro principal del torneo por primera vez en su historia.

En comunicación con RCN Radio, la tenista habló de este segundo partido y aseguró que por fortuna logró mantener la concentración mental para poder superar a su rival en dos ‘tie-briek’ seguidos y soñar con el cuadro principal.

“La verdad fue un partido bastante difícil, el primer set iba ganado 5-2 tuve ‘set point’, pero se me escapó, se me complicó un poco ahí y bueno terminé ganando 7-6. El segundo también estuvo apretado, ella estuvo momentos arriba y bueno me mantuve fuerte y logré sacarlos adelante, pero el partido estuvo muy exigente”, puntualizó la colombiana.

Para la última ronda del clasificatorio, la colombiana estará enfrentando a la francesa Clara Burel quien actualmente es la número 551 del ranking mundial de la WTA y a quien ya ha podido enfrentar en el calendario.

“Será un partido bastante difícil, ella es una jugadora bastante buena, pero ya he tenido la oportunidad de enfrentarme a ella, no va a ser un partido fácil, pero lo importante es enfocarme en mi, en lo que pueda hacer, yo tengo el control y ya voy a entrar a darlo todo y dar lo mejor posible”, dijo la tenista colombiana.

De cómo ha sido enfrentar esta clasificación en Dubái, María Camila Osorio aseguró que han sido días difíciles aunque se mucha tranquilidad ya que las canchas se encuentran en el mismo hotel que ha sido elegido por la organización.

“Ha sido bastante extraño pero todo es bastante cómodo ya que en el mismo hotel están las canchas. Cuando terminas de jugar vas directamente a tu habitación. Pero sí, pensar que estamos jugando la qualy en Dubái pues es bastante raro, igual ha sido una semana bastante buena y la verdad todo ha estado bien”, dijo la deportista.

El tercer partido será este miércoles en la madrugada de Colombia y será definitivo pensando en las aspiraciones de la tenista por lograr estar en el cuadro principal del primera Grand Slam del torneo.