Siguen los problemas para Edwin Cardona en Racing

El volante colombiano Edwin Andrés Cardona no tiene un buen presente con la camiseta de Racing de Avellaneda, en donde no es titular y además no es la primera alternativa del director técnico Fernando Gago.

Este martes 9 de agosto, la 'academia' regresó a entrenamientos después de empatar 0-0 con Barracas Central en encuentro de la fecha 12. Sin embargo, el mediocampista antioqueño no pudo integrarse a los trabajos.

Lea también: Ancelotti sueña con ganar seis títulos en la temporada con Real Madrid

Cardona asistió con normalidad a la sede de Racing, pero fue apartado por el cuerpo médico, que además le ordenó regresar a su vivienda al registrar un fuerte cuadro gripal.

Ante esta situación, el entrenador Fernando Gago esperará que el volante se recupere en su totalidad para que pueda retornar a los entrenamientos y determinar su será o no tenido en cuenta para el partido contra Boca Juniors de este domingo 14 de agosto por la fecha 13 de la Liga Profesional de Argentina.

Le puede interesar: Carlos Antonio le llamó la atención a Néstor Lorenzo: advierte de un conflicto de intereses

Edwin Cardona no es titular en Racing de Avellaneda desde el pasado 16 de junio, cuando su equipo recibió a Vélez Sarsfield en encuentro de la tercera jornada que ganó la academia 2-0.

De las 12 fechas que van del certamen, Cardona solo ha sido inicialista en dos oportunidades y ha tenido participación en nueve compromisos.