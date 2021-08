Simeone parece estar inseguro sobre tener a Santiago Arias en el Atlético de Madrid

Santiago Arias entrena con el Atlético de Madrid, pero todavía no sabe si continuará o no en el equipo 'Colchonero'. Este viernes se conoció una información por parte del diario Marca de España que señala al 'cafetero' como el "gran 'problema' de Simeone", pues no sabe qué hará con él.

El colombiano, que se estaba recuperando de una complicada lesión, no pudo actuar en el Bayer Leverkusen y tuvo que retornar al Atleti para finiquitar su tratamiento. Ahora hace la pretemporada con el club, pero todavía no cuenta con el 'ok' del entrenador, incluso no ha sido escrito y se buscaría cederlo a otro equipo.

No obstante, todavía no hay interesados para poder contratar al futbolista. “Santiago Arias, el gran 'problema' para el Atlético de Madrid”, resaltó el rotativo.

“Ni Nehuén Pérez ni Arias han sido inscritos en LaLiga para no entorpecer la salida del lateral colombiano o de ambos, pues el futuro del argentino tampoco está claro. De hecho, no será hasta el 31 de agosto, fecha en que se cierra el mercado y expira el plazo para realizar las inscripciones, cuando se vaya aclarando el panorama”, puntualizó el medio.

Aunque el antioqueño hace toda la pretemporada con el Atlético, no es la carta fuerte del ‘Cholo’ Simeone. Inscribirlo parece ser cada vez más complicado, incluso el club se quedaría sin opción por el cupo de extracomunitarios.

“Sin embargo, en vista de que Felipe y Lodi ya ocupan dos plazas de extracomunitarios en el Atlético, si el argentino fuera dado de alta para jugar contra el Celta impediría hacer lo propio con el colombiano al no poder excederse el límite de tres y por tanto obligaría a que la salida del lateral únicamente fuera posible vía traspaso”, concluyó el medio.