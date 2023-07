Soacha contará con equipo profesional de fútbol para el segundo semestre del año

Luego de algunas diferencias entre la Alcaldía de Valledupar y el tradicional equipo que llevaba el nombre de la ciudad, se confirmó la petición de este último a Dimayor, la cual iba dirigida al cambio de sede para el segundo semestre de 2023.

Así las cosas, extraoficialmente todo está listo para que Valledupar FC (fundado en 2003) deje la ciudad en la que tuvo origen y se traslade a Soacha (Cundinamarca), en el área metropolitana de Bogotá, lo cual implica cambio de nombre a partir del 2023-2 de cara al Torneo Betplay (segunda división del FPC).

¿Cómo se llamará el equipo profesional de Soacha?

Extraoficialmente, se conoció que el Valledupar FC pasará a llamarse Real Soacha Cundinamarca FC, y jugará sus partidos como local en el estadio Luis Carlos Galán Sarmiento, el cual tiene capacidad para unos 7 mil espectadores.

Asimismo, ya está definido el calendario de Real Soacha Cundinamarca para el segundo semestre de 2023, el cual quedó conformado así:

Fecha 1: Soacha vs. Cortuluá (Domingo 23 de julio)

F2: Cúcuta vs. Soacha

F3: Soacha vs. Barranquilla

F4: Soacha vs. Real Cartagena

F5: Llaneros vs. Soacha

F6: Soacha vs. Tigres

F7: Atlético FC vs. Soacha

F8: Boca Juniors de Cali vs. Soacha

F9: Soacha vs. Leones

F10: Deportes Quindío vs. Soacha

F11: Soacha vs. Patrotas

F12: Bogotá FC vs. Soacha

F13: Soacha vs. Fortaleza

F14: Leones vs. Soacha

F15: Orsomarso vs. Soacha

F16: Soacha vs. Real Santander

¿Cuántos equipos profesionales han jugado en Soacha?

Cabe recordar que esta será la quinta vez que un equipo profesional tenga como sede al vecino municipio de Bogotá: primero fue Unión Soacha (2000 y 2001), luego Juventud Soacha (2008 y 2009), Expreso Rojo (2011) y Tigres FC (2016).