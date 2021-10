Solo ganan con equipos de grandes chequeras: exjugador le 'tiró' con todo a Osorio y Comesaña

A Juan Carlos Osorio no le paran de llover críticas. Perdió frente a Atlético Nacional y estaría a horas de dejar de ser el entrenador de los escarlatas. Su paso por el escarlata habría durado solo unos cuantos meses, luego de haber asumido en julio y haber prometido títulos como el de la Copa Libertadores.

Sin embargo, para el entrenador de los rojos el ambiente ha sido completamente adverso. Los resultados no lo acompañan y los hinchas en definitiva no le creen. Con ese contexto, parece difícil sostener el proyecto que se montó en el cuadro vallecaucano, independiente del respaldo mostrado por Tulio Gómez.

Así las cosas, lo de Osorio parece insostenible y los cuestionamientos están a la orden del día. "En Colombia ganar no es fácil. Hay técnicos en nuestro país que con poco han hecho demasiado y han dejado una historia grande, pero se valoran poco”, dijo por ejemplo Jhonny Ramírez luego del encuentro América vs Nacional.

El ex Millonarios y Cúcuta agregó que hay “técnicos con grandes recursos económicos y pidiendo lo que necesitan se ganan todo, y se valoran mucho más y son endiosados. Debiéramos ser más sinceros, más claros en las apreciaciones y quitarnos la venda de los ojos. Con plata queda campeón cualquiera, y está demostrado, sino que lo digan hoy Medellín y América".

En su cuenta de Twitter fue incluso más puntual: “Muchos me dicen que me voy por las ramas, pero no es así, el que sepa interpretar lo que digo, sabe de lo que hablo. Juan Carlos Osorio y Comesaña han ganado con equipos con grandes chequeras. El día que no les salen las cosas, salen con peros y soberbia”.

De momento, queda por saber la decisión que tome América respecto al futuro de Juan Carlos Osorio. El propio entrenador declaró en rueda de prensa que incluso antes del martes podría haber un anuncio oficial al respecto.