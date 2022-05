Son muchos mitos que tenemos que ir eliminando: piloto Tatiana Calderón tras su llegada a la IndyCar

Le puede interesar: Este es el valor de las nóminas de los clasificados a cuadrangulares en la Liga BetPlay

Finalmente, la piloto colombiana Tatiana calderón habló de la deuda que le quedó con la Súper Fórmula Asiática el año anterior y los retos que se vienen para su carrera deportiva.

“La verdad es que obviamente ir a Japón es una cultura completamente distinta. Solamente uno de mis ingenieros hablaba inglés, yo no conocía ninguna pista, yo era sola en el equipo, no tenía ningún compañero de equipo con quien comparar lo que tan lejos estaba realmente y por las restricciones de viaje por el covid-19 era muy complicado, porque me perdí la mitad de la temporada. Entonces me habría gustado hacer más puntos en esta categoría”, finalizó la deportista.