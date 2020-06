Por eso, luego de mostrar sus habilidades a través de un video, el pequeño basquetbolista recibió el apoyo de varias de las figuras de la NBA, especialmente de Stephen Curry, quien le envió un mensaje y pidió ayuda a través de sus redes sociales para encontrar al pequeño. "¿Quién es el este niño? Ayúdenme a encontrarlo. Sigue haciéndolo e esa manera y no dejes que nadie te diga que no puedes", afirmó Curry.

Le puede interesar: Jordan se acerca a los 1000 más ricos del mundo gracias a 'The Last Dance'

La publicación de Curry llegó luego de que las imágenes de Zhang se hicieran virales, en un video en el que se lo ve compitiendo con un compañero en un duelo uno contra uno.

13-year-old one-armed boy Zhang Jiacheng, who became an internet sensation after posting video clips of his mind-boggling basketball skills, takes a step closer to his dream after being invited to visit the CBA champions Guangdong Southern Tigers club https://t.co/8sSvE7vp6q pic.twitter.com/IbkkEYUcNz