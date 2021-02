Super Bowl 2021: Todo listo para el show de medio tiempo

Recta final para el Super Bowl 2021 que enfrenta a los Buccaneers de Tampa Bay y a los Chiefs de Kansas City, estos últimos, actuales campeones. El encuentro tiene una contexto diferente ante las restricciones que hay por la pandemia, más no por ello deja de ser el principal evento deportivo de los Estados Unidos.

Como es habitual, la expectativa también corre por cuenta de los artistas que hacen parte del show de medio tiempo, una parte fundamental del Super Bowl, que atrae la atención, tanto de los aficionados del fútbol americano como de los que no.

Super Bowl: ¿quiénes se presentan en el show de medio tiempo?

A pocos días del partido, la organización confirmó a Miley Cyrus como acompañante de The Weekend, artista central del evento, que había sido anunciado desde el año pasado. Ambos artistas tienen el reto de igualar o superar lo hecho el año pasado por la colombiana Shakira y la puertorriqueña Jennifer López, quienes se robaron la atención de los medios y la crítica especializada con su presentación.

Le puede interesar: Caso Palavecino: Palmeiras ahoga al River

A The Weekend y Mile Cyrus se suman Jazmine Sullivan, encargada de cantar el himno nacional de Estados Unidos, así como H.E.R. que interpretará America the Beautiful.

La apuesta de The Weekend en el Super Bowl

The Weeknd, el artista escogido para el show de medio tiempo del Super Bowl de este año, que se celebra en Tampa (Florida) el 7 de febrero, gastó 7 millones de dólares de su bolsillo para que el espectáculo fuera tal "como él lo imaginó", según su representante, Wassim "Sal" Slaiby.

Vea también: Koeman dice que hay gente a la que le interesa hacer daño al Barça y a Messi

En una entrevista en la revista Billboard, el canadiense The Weeknd, cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye, Slaiby y otros dos miembros del equipo hablaron de la actuación en el Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano, en Estados Unidos.

El listón está muy alto, pues es el año pasado dos latinas, Jennifer López y Shakira, encandilaron a los millones de personas que vieron el espectáculo transmitido desde el Hard Rock Stadium, en el condado floridano de Miami-Dade.

"Siempre tuvimos el Super Bowl en nuestra lista de deseos, y siempre establecemos plazos para todos los objetivos que tenemos. Esto llegó unos pocos antes de lo esperado", dijo Amir "Cash" Esmailian, otro de los integrantes del cuarteto detrás de The Weeknd, del que también forma parte La Mar C. Taylor.