'Supermán' López asegura que no le han hecho controles de coronavirus en Europa

“Le han hecho controles a más gente, pero a mí no me han hecho ninguno. Complicado porque estoy con mi esposa, con mis hijos en esta cuarentena", agregó ‘Supermán’.

Sobre si ha sentido síntomas serios, el ciclista dijo que no, pero por solo prevención le debieron hacer el examen, ya que llegó directamente de territorio europeo. "Esperemos que todo esté bien y que no pasa nada. A mí me preocupa porque mucha gente puede tener el virus y no siente nada. Yo venía de una zona de Europa donde más está la pandemia. Para mí que debieron haber hecho un examen para ver si tenía o no tenia, pero no han hecho nada y aquí seguimos...", manifestó.

‘Supermán’ contó cómo fue su itinerario en el ‘viejo’ continente’ antes de retornar a Colombia: "Estuve en Portugal, pero en ese momento no pasaba nada. Después regrese a Mónaco antes de la París - Niza, pero al final el equipo decidió no competir. Ahí seguí esperando en Mónaco para la Vuelta a Cataluña, pero en vista de que seguía empeorando la situación me fui a España, estuve un par de días y después decidí llegar a Colombia. Solo en el aeropuerto tomaron el control si tenía fiebre o no y estaba con normalidad en casa”, puntualizó.

El pedalista del Astana afirmó que de igual manera se está cuidando a la espera de no tener nada malo y que le hagan pronto una valoración para salir de las dudas. "Yo desde que llegué de Europa me encuentro en la casa siguiendo la cuarentena que están exigiendo. He tratado de entrenarme para lograr mantener la forma”, finalizó López.