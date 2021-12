Supermán López le tiró con todo al Movistar Team y a Enric Mas: "No quiero compartir carrera con él"

Miguel Ángel López volvió a referirse sobre su salida del Movistar Team y la polémica penúltima etapa de la Vuelta a España donde decidió bajarse de la bicicleta. El boyacense habló con el programa 'Chupando Rueda' de RCN TV y confesó la charla que tuvo con Enric Mas en plena competencia y después de esta.

Para 'Superman', el ciclista español, que compartía el liderato del equipo con él, era una persona envidiosa que no aceptaba que él estuviera por delante en la carrera.

"El ambiente en Movistar siempre fue muy tenso. Enric [Mas] siempre que yo estaba adelante buscaba la forma de estar primero, los roles no estaban claros. Trabajé en el Dauphiné para la victoria de Valverde, pero luego en las grandes vueltas los roles no fueron claros”, afirmó López.

Respecto a lo que vivió en la penúltima etapa de la Vuelta, 'Superman' contó que tuvo una conversación primero con Mas, y luego con Unzué.

El colombiano se llenó de motivos porque el español no tuvo un buen trabajo en equipo, según él. “Dejo de tirar porque Mas lo pide. Cuando iba perdiendo 40-50 segundos, Eusebio Unzué me dice que es una putada pero que ya no me esfuerce más, que no los voy a alcanzar, eso me enojó mucho y me llevó a bajarme de la bicicleta", confesó.

Por último, 'Superman' contó cómo fue la conversación que tuvo con Mas en plena etapa y lo que habló con él al terminar la competencia. El colombiano aseguró que todo se lo dijo de frente.

“En la etapa veinte, Enric me dice: ‘¿Por qué tiras, si ya me he ido?’ Enric es una persona egoísta, y se lo dije en su cara. No quiero compartir una sola carrera más con él, es una persona que no trabaja en equipo”, concluyó.