'Supermán' López respondió a las comparaciones con Nairo Quintana

El ciclista colombiano Miguel Ángel 'supermán' López afrontará en este 2021 un nuevo desafío deportivo al haber fichado por el Movistar Team después de haber defendido por seis años los colores del Astana en las principales carreras del mundo.

Si bien hasta hace poco se pudo juntar a los trabajos de su nuevo equipo tras haber dado positivo para coronavirus a su arribo a España, López tiene claro que entre sus objetivos está disputar una de las tres grandes vueltas y luchar por la clasificación general.

Lea también: Daniel Martínez está listo: su nuevo rol en Ineos y un mensaje para Rigoberto Urán

Además, el escarabajo boyacense respondió en diálogo con El Mundo si siente que él es el sucesor de Nairo Quintana en el Movistar y describió algunas de sus características como ciclista.

"No sé si sucesor de Nairo. A mí también me gusta pelear las grandes vueltas, creo que las pruebas de tres semanas se me dan bien. Siempre he sido un corredor atacante. Así lo hice desde que empecé en juveniles, cuando gané el Tour del Porvenir, o en la categoría sub 23, siempre vencí atacando. Cuando hay piernas, lo intento. Cuando no ataco es porque no tengo con qué atacar. Nunca me quedo con las ganas", afirmó.

Le puede interesar: NBA: se inician votaciones para el Juego de las Estrellas

Por otro lado, al ser consultado con respecto al papel que podría cumplir en el Movistar y si sería exclusivamente líder en la competencia que corra o aceptaría ser gregario y apoyar a algún compañero, López declaró que siempre ha cumplido las órdenes que beneficien al su escuadra.

"Me gustaría aspirar a una de las tres grandes, pero es posible que tengan otro rol para mí. Yo estoy aquí para acatar órdenes", indicó.