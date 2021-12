'Superman' López y la estrategia que usará para ganar el Giro de Italia

Miguel Ángel López se alista para lo que será un nuevo año de competencia. El colombiano pasó la página del Movistar Team y ahora se enfocará en luchar por alguna de las grandes carreras del World Tour. Al respecto, según él mismo anunció, el objetivo es luchar por el Giro de Italia.

La competencia italiana ya la conoce. En 2018 fue podio de esta y ahora su meta es intentar llegar vestirse de rosa. Sobre esto, se refirió a la estrategia de equipo.

"No es fácil ganar una gran vuelta, pero creo que podemos soñar con ello. Daré lo mejor de mí como siempre he hecho. Este año en la Vuelta me quedé muy cerca del podio. Creo que podemos ganar alguna etapa y, como mínimo, estar en los puestos de privilegio, como es el podio", analizó López sobre la ronda italiana.

Por otro lado, respecto a cómo será la planeación para esta competencia, 'Superman' contó que eso se irá comentando a la medida de que pase el tiempo y se acerque esta.

"Aún debemos hablar con los directores para concretar el calendario, pero iré al Giro de Italia. Hay que adaptarse siempre, estar dispuestos a lo que los jefes quieren", concluyó.

El excorredor del Movistar espera estar en perfectas condiciones para correr el Giro, por eso se está entrenando desde ya. Hay que recordar que la lucha por la ‘maglia’ será entre el 6 y 29 de mayo de 2022.