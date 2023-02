Tabla de la Liga Betplay tras la fecha 2: América y Nacional persiguen al líder Chicó

La Liga Betplay 2023-1 ya está cumpliendo con su calendario y tras disputar la segunda fecha, ya se empiezan a perfilar los equipos que se plantan como favoritos para el título al finalizar este primer semestre.

Es importante decir que el campeonato no se regula todavía y algunos clubes como Deportivo Cali y Deportivo Pasto, no han disputado ni un solo compromiso por diferentes aspectos, entre ellos la realización del Sudamericano Sub 20.

Teniendo en cuenta lo anterior, Boyacá Chicó lidera parcialmente la tabla, perseguido por Tolima, Bucaramanga, Nacional, América y Millonarios.

En cuanto a los equipos que también han cumplido con normalidad el calendario, está Junior, uno de los mejores reforzados para esta temporada, pero que solo ha conseguido empates, uno con Águilas Doradas y otro con Independiente Medellín.

Así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 2 de la Liga Betplay:

1. Boyacá Chicó | 6 ptos

2. Deportes Tolima | 4 ptos

3. Atlético Bucaramanga | 4 ptos

4. Atlético Nacional | 4 ptos

5. América de Cali | 3 ptos

6. Millonarios | 3 ptos

7. Unión Magdalena | 3 ptos

8. Junior | 2 ptos

9. Envigado | 2 ptos

10. Águilas Doradas | 2 pto

11. Independiente Santa Fe | 1 pto

12. Independiente Medellín | 1 pto

13. Equidad | 1 pto

14. Jaguares| 1 pto

15. Once Caldas | 1 pto

16. Deportivo Cali | 0 ptos

17. Deportivo Pasto | 0 ptos

18. Deportivo Pereira | 0 ptos

19. Atlético Huila | 0 ptos

20. Alianza Petrolera | 0 ptos

