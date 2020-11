Tabla de posiciones de las Eliminatorias: Argentina sigue en el liderato pese al empate

Este jueves se dio inicio a la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo hacia el Mundial de Catar 2022. Dos partidos importantísimos para la clasificación de las selecciones que buscan sus cupos a la cita orbital.

Cabe recordar que Conmebol reparte 4 cupos directos a la fase de grupos del Mundial y uno para el repechaje. En 2026 se manejará un formato diferente, por lo que estas serán las últimas Eliminatorias con verdadera emotividad en el continente.

A primera hora Ecuador venció 3-2 a Bolivia en condición de visitante en un emotivo partido y suma 6 unidades en la tabla de posiciones y se candidatiza como un posible cupo al Mundial de Catar 2022.

Más adelante, se dio un sorpresivo resultado en La Bombonera de Buenos Aires. Argentina no pudo como local frente a Paraguay y se quedó en 7 puntos con varias críticas respecto a su juego y con un arbitraje polémico.

La tercera fecha se cierra con los partidos Chile vs Perú, Colombia vs Uruguay y Brasil vs Venezuela

Tabla de posiciones, Eliminatorias Sudamericanas:

1. Argentina 7 pts (3PJ)

2. Brasil 6 pts

3. Ecuador 6 pts (3PJ)

4. Paraguay 5 pts (3PJ)

5. Colombia 4 pts

6. Uruguay 3 pts

7. Chile 1 pt

8. Perú 1 pt

9. Venezuela 0pt

10. Bolivia 0pt (3PJ)